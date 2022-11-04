Наверное, все мы оказывались в ситуации, когда в самый неподходящий момент заканчивается зубная паста. Попытки выдавить из тюбика драгоценные остатки безуспешны, а поход в супермаркет совсем не входит в утренние или вечерние планы. Что же делать? Остаться с нечищеными зубами или прибегнуть к народным методам.

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Врач-стоматолог и основатель Smilestudio Луиза Автандилян рассказала «Секрету», чем можно заменить зубную пасту.

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Зубная паста — гигиеническое средство, без которого не представляется ежедневный уход за ротовой полостью. Благодаря входящим в её состав пенообразователям и абразивным компонентам паста эффективно удаляет налёт и остатки пищи, а специальные добавки, в зависимости от их вида (растительные, минеральные, химические и так далее), оказывают лечебно-профилактическое воздействие.

Ароматизаторы освежают дыхание, ксилит стимулирует выделение слюны для защиты зубов от кариеса, увлажнители препятствуют высыханию пасты, а чистая, дистиллированная вода связывает все эти ингредиенты в сложную, многокомпонентную систему. И всё-таки при острой необходимости коммерческую зубную пасту можно заменить подручными натуральными средствами, многие из которых есть дома у каждого.

Морская соль

Первое место в рейтинге занимает морская соль — кладезь полезных микроэлементов. В ней содержится йод, кальций, магний, фосфор и железо, необходимые для здоровья зубов. Как и зубная паста, морская соль борется с зубным камнем, укрепляет десны и имеет общий антибактериальный эффект. Использовать в качестве очищающего средства необходимо мелкую соль — просто обмакнуть в неё зубную щетку и чистить обычным способом. Правда, злоупотреблять таким методом не стоит. Если и морской соли под рукой не оказалось, подойдёт и поваренная. Приготовьте тёплый солевой раствор и прополощите полость рта.

Уголь активированный

Второе место в подборке аналогов зубной пасты занимает уголь активированный, который без труда найдётся в домашней аптечке. Схема применения проста: разжёвываете две таблетки активированного угля и, смочив зубную щётку проточной водой, растираете получившуюся кашицу по зубам и дёснам. Уголь действует на зубы как мягкий абразив и антибактериальное средство, но полностью заменить профессиональное средство гигиены, разумеется, не сможет.

Зубной порошок

Если у вас дома оказалась баночка зубного порошка, его тоже можно использовать вместо пасты. По составу порошок чаще всего представляет собой химически осаждённый мел с активными добавками. Но учтите, его повышенные абразивные свойства могут вызывать нарушение целостности зубной эмали.

Яблоки

Очистить полость рта в экстренных случаях помогут обыкновенные яблоки. Фруктовые кислоты, содержащиеся в них, размягчают зубной налет, а жесткая, волокнистая мякоть помогает удалять загрязнения и мягко массирует десны. Но, выбирая данный фрукт в качестве заменителя зубной пасты, крайне важно помнить, что фруктовые кислоты могут не только пойти на пользу, но и нанести вред зубной эмали. После такой чистки обязательно необходимо прополоскать полость рта.

Кора дуба

В Древней Руси у людей был свой лайфхак, как очистить зубы от остатков пищи. Молодые дубовые веточки долго жевали, пока те не распадались на волокна, способные удалить загрязнения зубов, а дубовый сок, который выделялся в процессе, служил антибактериальным и укрепляющим средством для эмали и десен. Сегодня дубовую кору рекомендуют тем, у кого болезненные или чувствительные десна. Правда, ходить по лесу и обрывать деревья уже нет нужды. В аптеке продаются готовые настойки на основе коры, которые подходят для полоскания полости рта.

Ирригатор и вода

Ирригатор — прибор, который при помощи направленного воздействия струи воды под большим напором смывает налёт и массирует десна. При наличии показаний воду для использования можно заменить лекарственным раствором или отваром трав. Ирригаторы бывают стационарными, сетевыми и дорожными. Последние, работающие от батареек, станут незаменимыми в путешествии.

Что не подойдёт для очищения зубов

Вопреки сложившемуся мнению, что сода — отличное средство для домашнего отбеливания, — использовать её крайне не рекомендуется из-за высоких абразивных свойств. Частички соды могут поцарапать и повредить зубную эмаль, и восстановить её уже не получится.

Повреждает эмаль и лимонная кислота, которую предлагают почти во всех домашних рецептах. А если вы смешаете её с содой, то и вовсе рискуете получить химический ожог.