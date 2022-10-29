Какие фрукты и ягоды содержат полезный для щитовидки йод

К сожалению, фрукты, которые содержат йод, в Волгоградской области не растут. Для этого нужен приморский климат. Скоро будет сезон неповторимой ягоды фейхоа на Кавказе и в Краснодарском крае, ее привезут на рынки. Вот тогда можно покупать плоды и кушать, а также перетирать с сахаром и хранить в холодильнике. В микродозах йод содержится в черноплодной рябине, которая растет в нашем климате, но количество микроэлемента в ней ничтожно мало.