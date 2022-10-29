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3 часа назад

Какие фрукты и ягоды содержат полезный для щитовидки йод

Крестьянская жизнь

Для поддержания здоровья щитовидной железы очень полезны продукты, богатые йодом. Можно ли восполнить недостаток этого микроэлемента с помощью сезонных фруктов и ягод, рассказали специалисты.

Какие фрукты и ягоды содержат полезный для щитовидки йод
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

К сожалению, фрукты, которые содержат йод, в Волгоградской области не растут. Для этого нужен приморский климат. Скоро будет сезон неповторимой ягоды фейхоа на Кавказе и в Краснодарском крае, ее привезут на рынки. Вот тогда можно покупать плоды и кушать, а также перетирать с сахаром и хранить в холодильнике. В микродозах йод содержится в черноплодной рябине, которая растет в нашем климате, но количество микроэлемента в ней ничтожно мало.

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