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1 час назад

Народный метод лечения изжоги оказался вреден для здоровья

Секрет Фирмы

Наша жизнь плотно связана с ломаным графиком, перекусами на бегу и вредной едой. Кто не перебивал аппетит чипсами или не питался фастфудом вместо полноценного приёма пищи? Однако такие вредные привычки приводят к изжоге, и каждый справляется с ней, как может. Кто-то стоически терпит жжение в желудке, кто-то принимает лекарства, а кто-то — пользуется дедовскими методами и пьёт соду. Однако делать этого категорически нельзя — народные средства могут вызвать язву желудка и камни в почках.

Народный метод лечения изжоги оказался вреден для здоровья
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Народный метод лечения изжоги оказался вреден для здоровья

По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, народный метод спасения от изжоги даёт лишь скоротечный эффект и не борется с причиной изжоги.

«Постоянный заброс кислоты из желудка в пищевод повреждает и воспаляет его слизистую. На короткой дистанции этом может привести к язвам, кровотечениям, рубцам, а на длинной — к раку пищевода. Есть лечение, которое от этих осложнений спасает. Но сода против них бессильна, потому что действует очень короткое время — даже не часы, а минуты», — пояснил он.

Сода усиливает выработку соляной кислоты, которая будет разъедать желудок изнутри, она вызывает повышенное газообразование и повреждает стенки желудка. Кроме того, она ощелачивает кровь и мочу, а из-за этого образуются фосфатные камни в почках. Поэтому при частых приступах изжоги лучше обратиться за помощью врачей, и не бороться с проблемой самостоятельно.

С наступлением холодов россияне всё чаще интересуются, как уберечься от простуды и гриппа, чтобы не выпасть из жизни на неделю или две. Чтобы не заболеть, врачи советуют соблюдать простые правила: правильно питаться, пить много воды и спать по семь-восемь часов. А ещё избегать стресса, гулять и принимать витамины.

Народная медицина,
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