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2 часа назад

Врач раскритиковал популярное народное средство для защиты от ОРВИ

Deita.ruиещё 1

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников напомнил о необходимости укреплять иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа, но предостерёг от некоторых народных способов профилактики, сообщает ИА DEITA.RU.

Врач раскритиковал популярное народное средство для защиты от ОРВИ
Фото: Deita.ruDeita.ru

В частности, эксперт попросил не капать в нос соком чеснока и лука. На иммунитет такой способ введения в организм этих традиционных средств никак не повлияет, зато может повредить слизистую оболочку носа. Однако лук и чеснок рекомендуется включить в «противовирусное» меню – эти овощные культуры содержат фитонциды с противомикробным действием.

В сбалансированной диете также должно быть достаточно витаминов, особенно C и D, и цинка. Они повышают сопротивляемость организма. Можно принимать аптечные витаминные комплексы.

А нос лучше промывать солевыми растворами, чтобы предотвратить распространение патогенной флоры, посоветовал Тяжельников в беседе с «РИА Новости».

Следящим за своим здоровьем в период простудных заболеваний также следует избегать переохлаждения и одеваться по погоде. И, конечно же, не нужно пренебрегать прививкой от гриппа – вакцины ежегодно обновляют на основе тех штаммов, которые распространились в текущем сезоне, мутации вирусов отслеживает Всемирная организация здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса, к слову, тоже до сих пор проводится. Пандемия, конечно, затухает, Росстат даже перестал публиковать статистику смертности от COVID-19, но новые штаммы инфекции до сих пор появляются. В России недавно выявили ещё два, «отпочковавшихся» от «омикрона», включая распространённый в Европе штамм «цербер».

Народная медицина,Андрей Тяжельников,ВОЗ,Росстат,
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