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8 минут назад

Медики выяснили, что куркума может быть опасна для печени

Газета.Ru

Содержащие куркуму добавки могут нанести вред печени. Об этом сообщает New Scientist.

Медики выяснили, что куркума может быть опасна для печени
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Куркума – это пряность, популярная в индийской и южно-азиатской кухне. Кроме того, она считается одним из средств аюрведической медицины (индийское знахарство). Современные исследования также подтверждают, что куркума может быть антиоксидантом, а некоторые врачи пробуют применять ее против артрита и опухолей.

Теперь несколько ученых представили доклады на конференции Американского колледжа гастроэнтерологии, в которых сообщают о потенциальном вреде куркумы для печени. Всего исследовано пять клинических случаев. Все пострадавшие принимали рекомендованные дозы препаратов: кто-то пил чай с приправой, кто-то получал куркуму в виде БАДа. Спустя некоторое время (всем понабилось разное — от трех недель до нескольких месяцев) у людей развились характерные для повреждения печени симптомы: зуд, тошнота, пожелтение кожи и белков глаз. Проведенные анализы крови и биопсия также указали на нарушение работы органа. Все пациенты выздоровели после проведенного лечения и отказа от приема куркумы и добавок на ее основе.

Пока число выявленных случаев незначительно, но медики призывают терапевтов и знахарей относиться к этой специи с осторожностью и помнить о риске.

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