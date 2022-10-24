Диетолог назвал продукт для профилактики опасной болезни

Популярный овощ поможет защитить человека от болезни Альцгеймера. Таким свойством, по словам диетолога Дидем Йылдыз Кючук, обладает свекла, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на inosmi.ru.

Фото: Primpress Primpress

Свекла, отмечает диатолог, снижает артериальное давление . Это связано с тем, что нитраты из свеклы преобразуются в оксид азота, который восстанавливает сосуды. Однако злоупотреблять свеклой не стоит: для людей, страдающих высоким артериальным давлением, это может быть опасно.

Кроме того, в свекле содержится витамин С, влияющий на укрепление иммунитета. Дидем Йылдыз Кючук отмечает, что этот процесс защищает человека от болезни Альцгеймера. Здесь все дело в улучшении кровоснабжения головного мозга.