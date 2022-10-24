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1 час назад

Как не выжить из ума: диетолог назвал продукт для профилактики опасной болезни

Primpress

Популярный овощ поможет защитить человека от болезни Альцгеймера. Таким свойством, по словам диетолога Дидем Йылдыз Кючук, обладает свекла, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на inosmi.ru.

Диетолог назвал продукт для профилактики опасной болезни
Фото: PrimpressPrimpress

Свекла, отмечает диатолог, снижает артериальное давление . Это связано с тем, что нитраты из свеклы преобразуются в оксид азота, который восстанавливает сосуды. Однако злоупотреблять свеклой не стоит: для людей, страдающих высоким артериальным давлением, это может быть опасно.

Кроме того, в свекле содержится витамин С, влияющий на укрепление иммунитета. Дидем Йылдыз Кючук отмечает, что этот процесс защищает человека от болезни Альцгеймера. Здесь все дело в улучшении кровоснабжения головного мозга.

Однако для людей с диагнозом «диабет» существуют ограничения в употреблении свеклы. Это связано с количестве углеводов в ней. В то же время свекла помогает контролировать уровень сахара в крови. Употреблять ее стоит только в умеренных количествах.

Народная медицина,
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