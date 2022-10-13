Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
29 минут назад

Врач Абакумов рассказал, что чай с малиной и горячее молоко бесполезны при простуде

RT на русском

Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, что не все народные средства эффективны при лечении простуд и ОРВИ.

Чай с малиной и горячее молоко бесполезны при простуде
Фото: RT на русскомRT на русском

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» специалист посоветовал заменить популярный при простудах горячий чай с малиной на тёплые брусничные и клюквенные морсы — они гораздо полезнее.

Также Абакумов отметил, что при простуде нет пользы от горячего молока. Что касается мёда, то, попадая в кипяток, он теряет свои полезные свойства. При этом врач напомнил, что мёд — один из сильнейших аллергенов.

По его словам, также при гриппе бесполезны цитрусовые, несмотря на обилие в них витамина С. Не имеет целебной силы и жир различных животных — баранов, медведей, барсуков.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с URA.RU рассказала, что мёд не стоит применять вместо лекарств.

Народная медицина,Нурия Дианова,Олег Абакумов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители