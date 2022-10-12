Самые бесполезные народные методы лечения простуды

Грипп, респираторные вирусные заболевания — частая причина обращения к врачу в холодный период года. Течение болезни во многом зависит от причинного фактора, силы иммунной защиты человека, а также наличия сопутствующих хронических заболеваний. Многие предпочитают лечить простуды «проверенными» народными рецептами, но такие методы могут только усугубить состояние. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-терапевт Олег Абакумов рассказала в своем Telegram-канале о том, какие народные средства точно не помогут вылечить простуду.

В первую очередь специалист советует отказаться от ингаляций горячим паром над картофелем и чая с малиной.

Врач также порекомендовал не капать в нос сок лука или чеснока, это навредит слизистой.

Также с осторожностью нужно употреблять цитрусовые и мед, они могут вызвать сильную аллергическую реакцию, а лечебного эффекта не принесут.