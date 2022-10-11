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53 минуты назад

Врач назвала приправы, которые убивают раковые клетки

РИА "ФедералПресс"

Речь идет об острых специях, например, красном или черном перце, которые благотворно влияют на здоровье, если потреблять их в умеренных количествах. Кроме улучшения метаболизма, они борются с раковыми клетками благодаря веществу капсаицину, говорит Светлана Доможирова.

Врач назвала приправы, которые убивают раковые клетки
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Некоторые смеси острых приправ положительно влияют на циркуляцию крови. Острые приправы ускоряют обмен веществ и заставляют организм сжигать энергию быстрее и эффективнее, что, в свою очередь, приводит к похудению», – отметила врач.

Злоупотреблять пряностями не стоит, подчеркнула специалист. Острота специй снижает чувствительность, поэтому еда может казаться безвкусной, и в целом большое количество приправ может произвести негативный эффект на организм. Доможирова добавила, что капсаицин также снижает уровень холестерина и борется с вредными бактериями, передают «Известия».

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