Врач назвала приправы, которые убивают раковые клетки

Речь идет об острых специях, например, красном или черном перце, которые благотворно влияют на здоровье, если потреблять их в умеренных количествах. Кроме улучшения метаболизма, они борются с раковыми клетками благодаря веществу капсаицину, говорит Светлана Доможирова.