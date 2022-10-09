Врач рассказала о вреде горчичников и банок при ОРВИ

Горчичники, банки и различные растирания при простуде и ОРВИ могут больше навредить, чем вылечить. Об этом предупредила врач Екатерина Демьяновская.
По ее словам, современные доктора скептически относятся к методам народной медицины из-за недоказанной эффективности. Такие приемы при простуде работают достаточно грубо, действуя не изнутри организма, а снаружи, сообщает RT.
«Например, при повышении температуры в острой фазе ОРВИ и других инфекционных заболеваний дыхательных путей "горячие" процедуры могут создать дополнительную нагрузку на организм, только усугубляя воспаление», — пояснила медик.
Екатерина Демьяновская подчеркнула, что для каждого такого народного метода есть противопоказания: аллергии, опухоли, гипертония и прочее. Поэтому прежде чем прибегнуть к народной медицине, стоит трижды подумать.