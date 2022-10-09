Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
3 часа назад

Диетолог Гопал рассказала о специях, которые снижают артериальное давление

Слово и Делоиещё 1

Употребление определенных специй поможет снизить артериальное давление. Их перечислила врач-диетолог Дивья Гопал.

Названы специяи, которые снижают артериальное давление
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист отметила, что вещества, содержащиеся в чесноке, способны снижать артериальное давление. Кроме того, они расслабляют кровеносные сосуды.

Благодаря своим свойствам, артериальное давление также может снизить и базилик. Эта приправа действует как естественный блокатор кальциевых каналов в организме, передает издание «Курсор».

Помимо этого, к специям, снижающим давление, медик отнесла корицу, кардамон и имбирь. Последний также способен положительно воздействовать на уровень холестерина в организме.

Народная медицина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители