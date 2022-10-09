Названы специяи, которые снижают артериальное давление

Употребление определенных специй поможет снизить артериальное давление. Их перечислила врач-диетолог Дивья Гопал.
Специалист отметила, что вещества, содержащиеся в чесноке, способны снижать артериальное давление. Кроме того, они расслабляют кровеносные сосуды.
Благодаря своим свойствам, артериальное давление также может снизить и базилик. Эта приправа действует как естественный блокатор кальциевых каналов в организме, передает издание «Курсор».
Помимо этого, к специям, снижающим давление, медик отнесла корицу, кардамон и имбирь. Последний также способен положительно воздействовать на уровень холестерина в организме.