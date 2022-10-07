Употребление чеснока снижает риск сердечного приступа

Известно, что чеснок обладает противовирусными свойствами и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Однако при использовании этого продукта следует соблюдать осторожность, сообщает здоровое-питание.рф.

Чеснок способен нормализовать артериальное давление и нормализовать уровень холестерина и сахара в организме. Он также обладает антиоксидантными свойствами и разжижает кровь. Таким образом, использование этого продукта может предотвратить сердечные заболевания.

Специалисты рекомендуют употреблять чеснок в сыром виде, так как после термической обработки он теряет некоторые полезные свойства. Однако при использовании этого овоща следует соблюдать осторожность. Таким образом, чеснок может вызвать кровотечение. Поэтому его нельзя есть за несколько дней до операции.