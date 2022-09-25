Специалисты по питанию перечислили лечебные свойства корицы

Мало кто знает, какую пользу может принести регулярное употребление специи.

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Корица – это растение, которое при обработке превращается в сладковатую и слегка жгучую приправу. В некоторых районах мира ее используют как лекарственное средство. Пряность доступна каждой хозяйке в виде палочек, экстракта или капсул.

Корица снижает показатели глюкозы в крови, пишет издание Politika. Пока что исследователи не знают, что дает такой эффект и какое количество приправы нужно считать оптимальным.

По словам экспертов, специя помогает избавиться от лишнего веса за счет точечного воздействия на жировую ткань.

Цейлонская корица будет полезна людям, страдающим от длительных воспалений кожи. Употребление специи защищает от бактерий, которые приводят к развитию акне. В ходе испытаний также удалось доказать, что приправа способствует дополнительной выработке коллагена.

Корица может эффективно бороться с раковыми клетками. Сейчас специалисты проводят дополнительные эксперименты, чтобы убедиться в действии лекарств на основе растения.