Диетолог Гинзбург назвал продукты — природные антибиотики

«Есть продукты, которые обладают антибактериальным действом, противовирусным действом, повышают иммунитет, и о них лучше говорить не как о продуктах для лечения, а как об оздоровительных профилактических продуктах. Это нам хорошо известные чеснок, лук, клюква, брусника, особенно при заболевании почек, мочевыводящих путей, еще настой ромашки», — рассказал диетолог.