Эти растения спасут вас от деменции

Научные исследования показывают, что в природе можно найти очень много веществ, которые защищают от возрастного ухудшения памяти, повышают концентрацию, а также улучшают кратковременную память и когнитивные функции.
Считается, что наиболее полезными для памяти, концентрации и работы мозга являются 11 растений.
Гинкго билоба. Это растение улучшает кровообращение мозга, разжижает кровь, стимулирует нейроны. Его специалисты рекомендуют применять при потере памяти, слабоумии. Улучшает оно также кратковременную память.
Женьшень. Известно, что данное растение укрепляет иммунитет, повышает концентрацию, уменьшает тревожность, снижает пульс и проявление тахикардии, поддерживает работу сердца.
Пассифлора. Это растение обладает успокаивающим и расслабляющим свойством. Оно улучшает сон, избавляет от бессонницы и стресса, уменьшает тревогу.
Лаванда. Применяют это растение для того, чтобы улучшить сон и избавиться от бессонницы. Также оно успокаивает нервную систему и помогает расслабиться.
Куркума. Его всегда использовали, чтобы облегчить симптомы самых разных болезней, особенно связанных с печенью и желудком. Но последние научные исследования демонстрируют, что куркума предотвращает возрастное ухудшение когнитивных функций и уменьшает окислительное повреждение.
Хвощ. Особенно полезным это растение считается для почек. В то же время оно улучшает концентрацию и память.
Эфирное масло розмарина. На организм оно воздействует как антиоксидантное и противовоспалительное средство. Благодаря этому такое масло замедляет старение мозга.
Эфирное масло розы. Полезно оно и для сердца, и для психического здоровья. Такое масло повышает настроение, избавляет от отрицательных эмоций, в том числе от беспокойства и страха. Это всё положительно влияет на память.
Какао. В состав этого растения входят катехины и антиоксиданты. Благодаря этому оно замедляет старение клеток, борется со свободными радикалами, защищает клетки, способствует улучшению кровообращения и состояния сердца. Также содержит какао теобромин и кофеин, которые улучшают концентрацию и эмоциональное состояние.
Крапива. Она положительно влияет на сердце и поэтому полезна также для поддержания хорошей концентрации и памяти. Крапива оказывает на организм антиоксидантное действие.
Зелёный чай. Среди его полезных свойств - повышение интеллектуальной активности, улучшение когнитивных функций и памяти, лечение неврологических расстройств. При регулярном употреблении такого чая можно добиться улучшения кратковременной памяти, усиления внимания.