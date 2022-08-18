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1 час назад

Массажист перечислил лучшие приправы для похудения

Вечерняя Москва

Добавление приправ в рацион может поспособствовать улучшению метаболизма и ускорению похудения. Об этом сообщил профессиональный массажист Владимир Яременко.

Массажист перечислил лучшие приправы для похудения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, особую пользу может принести имбирь. Приправа снижает уровень холестерина крови и оказывает положительное влияние на пищеварительную систему. Кроме того, употребления имбиря позволит повысить уровень витаминов и микроэлементов в организме.

Ускорить метаболизм может перец чили. Однако, при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта или повышенной потливости стоит отказаться от приправы. Ее можно заменить кайенским перцем, который обладает схожими свойствами.

Добавление корицы в рацион позволит улучшить углеводный процесс. По словам специалиста, одна чайная ложка способна повысить показатель на 20 процентов. Также корица содержит в себе флавоноидные соединения, полезные для иммунной системы, передает издание «Доктор Питер».

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что альфа-липоевая кислота — мощный антиоксидант, который способствует похудению и омоложению организма. По мнению специалиста, вещество способствует ускорению процесса, потому что ускоряет метаболизм.

Народная медицина,Елена Соломатина,
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