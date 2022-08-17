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3 часа назад

Российский диетолог назвала ягоду для борьбы с лишним весом

Vse42.ruиещё 2

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о ягоде, которая не только поможет похудеть, но и избавит организм от токсинов.

Российский диетолог назвала ягоду для борьбы с лишним весом
Фото: pixabay.compixabay.com

По заверению российского медика, морошка является хорошим элементом для диетического рациона. Соломатина отметила, что эта насыщенная полезной клетчаткой ягода помогает вывести из организма излишков влаги и различных токсинов, передает издание "Вечерняя Москва".

– Морошка помогает сбросить лишний вес, поэтому ее любят употреблять во время диет. Более того, ягода считается одним из главных источников токоферолов – веществ, которые помогают организму женщины выносить и родить ребенка, – цитирует СМИ врача.

Диетолог добавила, что употребление морошки не принесет вреда организму. Исключением являются случаи, когда у человека есть аллергия на нее.

Народная медицина,Елена Соломатина,
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