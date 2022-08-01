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42 минуты назад

Врачи рассказали о пользе чеснока

Вечерняя Москва

Регулярное употребление чеснока, особенно в измельченном виде, способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови и нормализации повышенного давления, отмечают врачи.

Врачи рассказали о пользе чеснока
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Данный продукт богат питательными веществами, в числе которых эфирные масла, кверцетин, витамины С и В6, кальций и фосфор.

Кроме того, этот овощ является эффективным природным антибиотиком, поскольку в нем содержится соединение диаллилсульфид. Оно способно бороться с бактериями рода Campylobacter. Чеснок рекомендуется включать в рацион для укрепления иммунной системы и профилактики простудных заболеваний.

Чеснок также помогает в борьбе с лишним весом и помогает сжигать лишние калории, передает Nation News.

Народная медицина,
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