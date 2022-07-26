Растения-успокоительные, которые можно вырастить самим

Совсем не обязательно бежать в аптеку — все есть на вашем участке

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На носу начало нового учебного года и осенние будни, что не может расстраивать любого жителя большого города. Но не спешите запасаться валерьянкой, ведь пока вы отдыхаете на даче, вы можете вырастить натуральные успокоительные. Мы подскажем, какие травы хорошо приживутся практически на любом участке.

Боярышник

Невероятно полезное растение, которое вы легко можете вырастить на своем участке. В середине прошлого века боярышник использовали в основном для лечения заболеваний сердца и сосудов. Растение действительно обладает лечебными свойствами благодаря большому количеству флавоноидов и эфирных масел. К слову, эфирные масла боярышника помогают бороться с повышенным нервным возбуждением, что может быть полезно людям, постоянно находящимся в стрессе.

Пустырник

Близкий по действию к валерьяне. Как правило, пустырник берут на замену траве валерьяны. При тяжелом расстройстве одного пустырника будет мало, однако в ситуациях кратковременного стресса он сослужит отличную службу. Пустырник часто используют люди, страдающие нарушениями сна, если вам знакома такая проблема, вы можете попробовать настой пустырника в качестве натурального снотворного. Главное, не увлекаться. А само растение спокойно может вырасти на вашем участке или же просто на окне в просторном горшке.

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