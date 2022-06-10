Врач предупредила о смертельной опасности подорожника

Врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-ЮГ» Светлана Машкова рассказала о правилах первой помощи при ранах и ссадинах, полученных на свежем воздухе. В релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру», специалистка также предупредила россиян об опасности обработки ран подорожником и чистотелом.

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Медик сказала, что обработка ран «бабушкиным» методом может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Чистотел и подорожник не обеззаразят рану, зато, если на них окажутся земля и пыль, могут вызвать такие смертельно опасные заболевания, как столбняк или заражение крови.

По словам Машковой, если под рукой нет аптечки, вместо пластыря из подорожника лучше промыть ссадину питьевой водой из бутылки и вытереть кожу вокруг нее салфеткой, чтобы удалить загрязнения, а затем отправиться домой или в травмпункт.

Кроме того, инфекционист отметила, что в домашних условиях рану не нужно промывать с мылом. Вместо этого, чтобы обеззаразить и очистить поврежденные участки кожи, лучше использовать неспиртовые антисептики и обычную воду, а также раствор перекиси водорода, который подойдет и для того, чтобы остановить кровь. После обработки раны Машкова предложила при необходимости наложить повязку.

«Повязка должна быть такой, чтобы она легко отделялась от раны. И не используйте вату, так как она прилипает к свежим ранам и избавиться от нее в дальнейшем будет сложно и неприятно»,