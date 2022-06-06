Медики перечислили 5 целебных свойств лаврового листа

Обычная лаврушка обладает целым спектром полезных качеств.
Научные исследования помогли медикам составить своеобразный рейтинг целебных качеств лаврового листа.
Отличный поставщик большого количества питательный веществ и витаминов, этот продукт улучшает пищеварение и купирует приступы изжоги, оказывает благотворное действие на мочевыделительную систему и борется с инфекциями, а также снижает риск развития сахарного диабета.
Согласно результатам исследований, для проявления лаврушкой своих лучших целебных качеств, требуется всего от одного до трех граммов продукт в сутки.