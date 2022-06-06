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3 часа назад

Медики перечислили 5 целебных свойств лаврового листа

Inc-News

Обычная лаврушка обладает целым спектром полезных качеств.

Медики перечислили 5 целебных свойств лаврового листа
Фото: Inc-NewsInc-News

Научные исследования помогли медикам составить своеобразный рейтинг целебных качеств лаврового листа.

Отличный поставщик большого количества питательный веществ и витаминов, этот продукт улучшает пищеварение и купирует приступы изжоги, оказывает благотворное действие на мочевыделительную систему и борется с инфекциями, а также снижает риск развития сахарного диабета.

Согласно результатам исследований, для проявления лаврушкой своих лучших целебных качеств, требуется всего от одного до трех граммов продукт в сутки.

Народная медицина,
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