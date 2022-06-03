Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
3 часа назад

Какие болезни помогает излечить черешня

Ferra.ruиещё 4

Врач-терапевт Инна Михайлова рассказала, чем полезна черешня, но и посоветовала не увлекаться ягодой.

Какие болезни помогает излечить черешня
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В черешне содержится много калия — важного для обменных процессов вещества, а также для баланса жидкости. В избытке содержится железо, что помогает справиться с анемией.

Черешня полезна для профилактики болезней мочеполовой системы — ягода способствует выведению токсинов из мочеполовых каналов. Кроме того, черешня благотворно влияет на пищеварение и обладает лёгким слабительным эффектом, подавляет появление в организме раковых клеток.

Также в черешне много витамина В, благодаря которому можно вылечить сильный кашель, подавить симптомы астмы и убрать одышку.

При этом черешня опасна для диабетиков при чрезмерном потреблении — может вызвать приступ. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно осторожно употреблять ягоду, потому что в черешне повышенная кислотность.

Здоровому человеку в день рекомендуется есть не более 300 граммов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Народная медицина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители