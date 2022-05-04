Ученые рассказали о пользе растений в офисах

«Зеленые» стены, декорированные растениями, улучшают здоровье и иммунитет сотрудников офиса. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института природных ресурсов Финляндии. Об этом сообщает «АиФ».

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Участников исследования поделили на две группы. Первая должна была проводить время в помещении с «зеленой» стеной, декорированной филодендроном сердцелистным, папоротником и драценой. Вторая группа, контрольная, продолжала работать в обычном офисе.

Уже через две недели сотрудники «зеленого» офисе сообщили об улучшении состоянии кожи. Ученые выявили у них увеличение количества лактобацилл, защищающих от кожных инфекций.

Кроме того, у добровольцев выявили более разнообразный состав гаммпротеобактерий, которые связаны со снижением цитокинов, которые способствуют воспалению.

Стены офисов, декорированные растениями, вносят разнообразие в микробиоту кожи человека, который находится в этом помещении. Это, в свою очередь, является профилактикой аутоиммунных заболеваний, пояснила исследователь из Университета Хельсинки Лаура Сойинен.