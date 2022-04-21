Как пар и массаж избавят от ячменя на глазу

Терапевт Низа Аслам рассказала о причинах возникновения ячменя на глазу. Также в беседе с The Sun она дала несколько рекомендаций по избавлению от него в домашних условиях.

По словам Аслам, одной из причин развития ячменя может быть аллергия — если тереть раздраженные из-за аллергии глаза, можно занести инфекцию.

«Стресс также снижает иммунитет и повышает риск развития ячменя», — говорит доктор.

Она порекомендовала использовать пар для избавления от ячменя: можно взять деревянную ложку, завернуть ее в ткань, опустить в кипяток и приблизить к глазу, чтобы пар воздействовал на нарыв. Кроме того, рассказала врач, может помочь массаж: аккуратными движениями и чистыми кончиками пальцев нужно массировать область вокруг нарыва, но не выдавливать его.

Также, по мнению терапевта, может помочь прикладывание к ячменю вымоченной в теплой воде мягкой тряпочки в течение 5-10 минут: это можно повторять несколько раз в день для стимуляции кровообращения и борьбы с инфекцией. Теплый чайный пакетик, продолжает специалист, можно использовать аналогичным образом: он поможет унять боль и воспаление.

При сильной боли, говорит Аслам, можно принять ибупрофен или парацетамол, а если ячмень задержится на несколько недель или окажется слишком болезненным, стоит обратиться к терапевту.

Ячмень (научное название гордеолум) — это инфекционное заболевание, развивающееся в фолликулах ресниц у их корня или в железах века, в ходе которого образуется нарыв. Нарыв сопровождается краснотой, болью, ощущением инородного тела в глазу. Как свидетельствуют данные Google Trends, весной количество запросов о ячмене вырастает на 110 процентов.