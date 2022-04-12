Врач назвала способы облегчить симптомы весенней аллергии

Облегчить симптомы весенней аллергии без лекарств можно с помощью тщательного соблюдения правил личной гигиены, увлажненного воздуха в помещении и закрытых окон. Об этом рассказала врач-невролог Дарья Демихова в своем телеграм-канале.

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Она посоветовала меньше времени находиться на улице в жаркую и ветреную погоду. В помещениях нужно установить максимально комфортную температуру и использовать увлажнители, чтобы уменьшить неприятные симптомы.

"Растения максимально выделяют пыльцу ранним утром, поэтому после вечернего проветривания окна на ночь лучше закрыть, заклеить щели на окнах скотчем. Постоянно включать увлажнитель холодного типа, чтобы частицы пыльцы тяжелели от влажности и оседали на пол", — рассказала Демихова.

Также она порекомендовала включать кондиционер в автомобиле, а после возвращения домой с улицы менять всю одежду, принимать душ, полоскать горло и нос.

Ранее врач-аллерголог Надежда Логина отметила, что аллергия выражается в виде дерматита, крапивницы, кожных проявлений, а в отдельных случаях может перерасти в бронхиальную астму и более опасные патологии.

По словам специалиста, чтобы предотвратить серьезные проявления сезонного недуга, необходимо за две недели до сезона цветения пройти курс антигистаминной терапии. Дозировку нужно смотреть в инструкции или уточнить у лечащего врача. Она добавила, что сезон наступает в конце марта – начале апреля.