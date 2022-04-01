Популярный способ избавиться от серы в ушах встревожил врачей

Представители социальной сети TikTok и врачи выразили обеспокоенность распространяющимся «вирусным» способом избавиться от серы в ушах. Об этом сообщает издание Leinster Leader.

В рамках опасного и популярного у подростков тренда тиктокеры льют в уши пероксид водорода (перекись водорода). Таким образом они советуют избавляться от пробок из ушной серы. В руководстве видеоплатформы заявляют, что тренд с пероксидом водорода нарушает нормы соцсети.

Терапевт и специалист по слуховым аппаратам Кэти Огден, комментируя идею мыть уши этим химическим соединением, встревожена новым трендом.

«Любая жидкость в ухе, включая перекись водорода, излишне увлажняет его, эта влага остается и может привести к развитию бактериальной ушной инфекции, известной как "ухо купальщика"»,

— предупреждает она. Кроме того, подобное обращение с ушами грозит раздражением, воспалением и повреждениями кожи.

В TikTok уже удаляют такие ролики.

«Мы заботимся о безопасности нашего сообщества и удаляем контент, показывающий опасное поведение, приводящее к травмам»,

— прокомментировали решение в соцсети.