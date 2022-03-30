Диетолог посоветовала есть морковную ботву

Диетолог Эшли Дэниелсон посоветовала есть морковь вместе с ботвой. Об этом сообщает издание The Des Moines Register.

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По словам эксперта, плюсы моркови хорошо известны. В ней много клетчатки, которая помогает лучше контролировать уровень сахара в крови и способствует снижению уровня холестерина. Кроме того, морковь является источником витамина A, который помогает сохранить остроту зрения и укрепляет иммунитет.

При этом, как утверждает Дэниелсон, лишь немногие знают, что морковная ботва тоже съедобна. Ее можно добавлять в смузи, использовать в качестве ингредиента соусов чимичурри и песто и класть в салаты, а жареная ботва может служить самостоятельным гарниром.