Педиатр: какие советы народной медицины не работают

Некоторые родители не доверяют лекарственным препаратам и стараются справляться с болезнью ребенка самостоятельно. Педиатр Екатерина Кирюшина рассказала о народных средствах, которые используют для лечения детей. Подробнее об этом читайте в нашем эксклюзиве на на «Летидоре».

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Как сообщила эксперт, капли в нос из редьки, лука, чеснока или свеклы при насморке абсолютно бесполезны.

В народной медицине считается, что следует прижигать слизистую носа при насморке. Однако доказательная медицина выступает за то, что лечение не должно быть тяжелее болезни,отметила педиатр сети клиник DocDeti Екатерина Кирюшина.