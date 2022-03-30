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1 час назад

Педиатр: какие советы народной медицины не работают

Letidor.ruLetidor.ru

Некоторые родители не доверяют лекарственным препаратам и стараются справляться с болезнью ребенка самостоятельно. Педиатр Екатерина Кирюшина рассказала о народных средствах, которые используют для лечения детей. Подробнее об этом читайте в нашем эксклюзиве на на «Летидоре».

Педиатр: какие советы народной медицины не работают
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Как сообщила эксперт, капли в нос из редьки, лука, чеснока или свеклы при насморке абсолютно бесполезны.

В народной медицине считается, что следует прижигать слизистую носа при насморке. Однако доказательная медицина выступает за то, что лечение не должно быть тяжелее болезни,отметила педиатр сети клиник DocDeti Екатерина Кирюшина.

Специалист добавила: в обществе до сих пор распространено мнение о том, что лечение теплом очень эффективно, поэтому некоторые родители заставляют детей с насморком дышать над картошкой. Однако горячий воздух может усугубить заложенность. Также малыш может получить ожог.

Народная медицина,
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