Как очистить печень после долгого запоя

Внутренние органы после злоупотребления алкоголем работают с перебоями. Но больше всех страдает печень. "Рамблер" расскажет, как привести ее в норму и восстановить поврежденные ткани.

Восстановление печени после алкоголя — это профилактика ее дальнейшего повреждения с развитием тяжелых заболеваний, таких как цирроз и гепатит.

Для начала очистки необходимо включить в рацион питания продукты с высоким содержанием витаминов и ежедневно употреблять напитки с детоксикационными свойствами. Начать заниматься спортом (подойдет даже обычная зарядка) для ускорения кровообращения и выведения из организма продуктов распада алкоголя.

На первых этапах необходимо подключить препараты, которые обеспечивают выведение из организма, в том числе из тканей печени, вредных веществ. самыми популярными энтеросорбентами считаются Полисорб, Энтеросгель, Полифепан и активированный уголь.

Во время проведения очищения печени нельзя долго находиться в непроветриваемом помещении. Важно, чтобы в кровь поступало достаточное количество кислорода.

Далее необходимо сбросить нагрузку с органов пищеварения. Из рациона придется исключить полуфабрикаты, фастфуд, копчености, мясо жирных сортов, наваристые супы. Наполнить ежедневное меню свежими овощами, фруктами, ягодами. Пару раз в неделю съедать по 100-150 г жирной морской рыбы есть крупы и супы-пюре.

Пить при очищении печени от токсичных веществ нужно много. Этиловый спирт влияет на то, что вместе с жидкостью из организма уходит калий, магний, фосфор, необходимые для восстановления гепатоцитов. Восполнить запасы микроэлементов поможет не только правильное питание, но и употребление компотов, киселей, морсов из ягод и фруктов. Подойдут минеральные и столовые воды, черный или зеленый чай, ромашковый чай, соки и кисломолочные напитки.

Отличный способ быстро наладить работу печени — 2-3 раза в день пить по стакану клюквенного морса. Из 200 г свежих ягод нужно отжать сок, слить его в отдельную посуду. В сухой остаток добавить 2 стакана воды и прокипятить 10 минут.