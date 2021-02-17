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Как справиться с головной болью при метеозависимости 

Елизавета Назарова 17 февраля 2021
Как справиться с головной болью при метеозависимости
Фото: depositphotos.com
Метеозаивисимость, как думают многие, проявляется в виде повышенного давления. Однако иногда при смене погоды человек может чувствовать неприятные симптомы, но не из-за изменения АД. В связи с постоянной переменой погоды и обильными снегопадами "Рамблер" рассказывает, как справляться с головной болью, если вы часто чувствуете неприятные ощущения из-за смены температур или появления осадков.

Массаж головы

Эта процедура исключительно приятная и помогает нормализовать артериальное давление и снять спазм. Массаж может улучшить кровообращение и помогает расслабиться. Однако им можно навредить, но, чтобы этого избежать, движения нужно делать правильно. Если у вас пониженное давление, массаж нужно начинать снизу головы и продвигаться наверх. Для людей с нормальным и повышенным давлением необходимо начинать на затылке и продвигаться в сторону лба.

Компресс

Холодные и теплые компрессы могут облегчить боль в зависимости от ее характера. Если она пульсирующая, то приложите холод к вискам. Это поможет убрать неприятные ощущения и снизить температуру, если она поднялась. От давящей боли поможет теплый компресс на затылок. Он также поможет снизить АД у гипертоников.

Жидкости

Если вы любите чай и кофе, то лучше отложить их на потом. Даже в чае содержится кофеин, который сужает сосуды и способствует головным болям или повышению артериального давления. Также стоит отказаться от темного шоколада, в котором тоже содержится кофеин.
Нужно пить больше воды, так как из-за обезвоживания сгущается кровь, что приводит к головной боли. Недостаток жидкости в организме также влияет на нервную систему, из-за чего может появиться мигрень.
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