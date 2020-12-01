В напитке «от кашля» увидели ключ к долголетию

Чтобы приблизиться к долголетию, необходимо обращаться внимание не только на распорядок дня, уровень физической активности, но и на рацион. Стало известно об одном из напитков, который рекомендуют употреблять как можно чаще.

Главный ингредиент для его приготовления — фенхель, пишет Food.news. Речь идет о лекарственной траве, которая является основой многих средств от кашля. Как и многие другие травяные чаи, фенхелевый чай потребляется во всем мире из-за его различных лечебных качеств. Высокая концентрация витаминов, минералов и антиоксидантов в чае отвечает за его невероятную пользу для здоровья, утверждают специалисты.

Отмечается, что напиток поддерживает здоровую функцию иммунной системы благодаря своим мощным антибактериальным, антисептическим и противогрибковым свойствам. Он помогает предотвратить возникновение хронических инфекций, таких как кашель, грипп и обычная простуда.

Фенхелевый чай может работать как очищающее средство для крови, чтобы помочь вывести токсины из организма. Его регулярное употребление способно поддерживать здоровые функции печени и почек, а также может предотвратить возникновение камней в почках.

Также напиток из этого растения содержит высокий уровень полезного для сердца калия, который защищает сердце, действуя как сосудорасширяющее средство. Это снимает напряжение в артериях и кровеносных сосудах, уменьшая риск инсульта, сердечного приступа и других сердечных заболеваний, тем самым приближая к долголетию.

Кроме того, принимая чай из фенхеля, можно получить много железа и меди. Эти два незаменимых минерала играют важную роль в производстве красных кровяных телец.

Ранее стало известно, что простой черный продукт от высокого давления приблизит к долголетию. Специалисты рассказывают, что его родиной является дикая природа Северной Америки. Отмечается, что еще древние индейцы знали о полезных свойствах продукта. Эксперты говорят, что он полон противовоспалительных соединений и предлагает много преимуществ для организма, таких как укрепление здоровья сердца и снижение кровяного давления.