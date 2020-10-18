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Почему свекла помогает при запорах 

Анастасия Иванова 18 октября 2020
Почему свекла помогает при запорах
Фото: depositphotos.com
Не всегда задержка стула — это показатель серьезных нарушений организма. Если запоры происходят редко, можно справиться с ними при помощи народных средств, одним из которых считается употребление свеклы. "Рамблер" выяснил, почему свекла помогает при задержке стула.
Свеклу можно назвать самым полезным корнеплодом, так как ее витаминный состав превосходит другие овощи. За слабительный эффект в свекле отвечает нерастворимая клетчатка, которая помогает выводить токсины из организма.
Грубые пищевые волокна не перевариваются в желудочно-кишечном тракте, а полностью выводятся из организма, помогая застоявшимся каловым массам выйти наружу. Для очистки организма лучше всего использовать именно сырую свеклу, так как после термической обработки она теряет свои полезные свойства.
Регулярное употребление свеклы поддерживает баланс кишечной микрофлоры и снижает риск возникновения новообразований толстой кишки. Свекла также замедляет процесс расщепления полезных веществ и дарит чувство продолжительного насыщения, поэтому входит в состав множества диет.
Безусловно, свекла "работает" только при разовом и продолжительном употреблении, хронические болезни она не вылечит. А если есть свеклу в чрезмерных количествах, то наоборот можно вызвать расстройство кишечника, которое вновь обернется запором.
Если у вас мочекаменная болезнь, гастрит, сахарный диабет или хроническая диарея, употребление свеклы может привести к негативным последствиям. Грубая гемицеллюлоза оказывает раздражающее действие на желудок и кишечник, а большое количество глюкозы опасно для людей с повышенным содержанием сахара в крови.
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Народная медицина
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