Существует масса народных методов лечения, о которых люди даже не догадываются. Одним из таких является сухая гвоздика, которую чаще всего используют в качестве приправы. "Рамблер" рассказывает, зачем нужно жевать цветки этого растения.

При простуде

Если вы чувствуете, что заболеваете, пожуйте сухую гвоздику. Она обладает антисептическим эффектом и снимет боль в горле, а масла снимут воспаление. Гвоздика влияет на носоглотку, горло и десны, а сама она поможет справиться с неприятным запахом изо рта.

Для повышения давления

Гвоздика хорошо подойдет гипотоникам — людям с пониженным давлением. Гвоздика повышает давление и избавляет от головокружения и усталости, которые наблюдаются при низком давлении. Гипертоникам гвоздику употреблять нельзя, так как она только усилит недуг.

Людям с нормальным давлением рекомендуют по утрам пить отвар гвоздики вместо чашки кофе. Он более боезопасный и не влияет на сердце катк сильно, как кофе.

Для пищеварения

Если вы не хотите пичкать себя лекарственными препаратами, которые улучшают пищеварение и убирают вздутие, попробуйте гвоздику. Некоторые диетологи уверяют, что гвоздика может ускорить обмен веществ и процесс похудения, но эта информация не подтверждена учеными. Противопоказана гвоздика тем, кто страдает свой желудка или кишечника.