Названо сильное природное лекарство от простуды 

По данным ведущего фармацевтического журнала U. S. Pharmacist, существует более 200 вирусов, которые могут вызывать простуду. Дети могут болеть ей 6 — 8 раз в год, взрослые — в два раза реже. Стресс и недостаток сна могут увеличить риск заболеть.

В качестве дополнительного средства борьбы с простудой можно использовать бузину, сообщает Express. Также известная как sambucus nigra, эта ягода, как полагают, обладает «антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами».

Исследование показало, как добавки из этого растения уменьшают симптомы гриппа. Экстракт бузины давали ежедневно в течение трех дней пациентам с симптомами гриппа и ОРВИ. Затем группа наблюдалась в течение дополнительных шести дней вместе с группой плацебо, у которой были такие же симптомы. После трех дней лечения исчезновение симптомов было продемонстрировано у 46,7% пациентов, получавших бузину.

Другое исследование включало добавление экстракта бузины пациентам с гриппом четыре раза в день в течение пяти дней. Большинство пациентов в группе лечения сообщили о «заметном улучшении» в течение четырех дней по сравнению с группой плацебо. Группе плацебо удалось достичь такого же уровня улучшения за восемь дней. Это открытие предполагает, что экстракт бузины может вдвое сократить продолжительность симптомов, вызванных респираторной инфекцией.

Американские фармацевты предостерегают от употребления сырых или недоваренных ягод бузины. Они могут вызвать головокружение, слабость, тошноту и ступор.

Ранее сообщалось, что бузину вместе с черникой и ежевикой врачи назвали одними из самых «живительных» ягод. Бузина обладает иммуностимулирующим действием благодаря высокому содержанию антоцианов. Но это еще не все: она также содержит витамин С и витамин В6.