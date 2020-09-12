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В каких позах опаснее всего спать 

Елизавета Назарова 4 часа назад
В каких позах опаснее всего спать
Фото: depositphotos.com
В китайской медицине поза, которую человек принимает во время сна, считается очень важной. Неправильный сон может спровоцировать хронические заболевания. "Рамблер" рассказывает, какая поза для сна считается наиболее опасной.

На боку

Поза лежа на боку является одной из самых популярных для сна, но она считается наиболее опасной. Дело в том, что так всю ночь позвоночник находится в изогнутом состоянии, что повышает на него нагрузку и увеличивает риск грыжи

"Повышенное давление в межпозвоночном диске вызывает выпячивание пульпозного ядра в определенном направлении, вызывая тем самым грыжу поясничного межпозвоночного диска", — сообщал сотрудник пекинской больницы Хуаньцю Шибао.

На боку мышцы не расслабляются и теряют свою эластичность, что позднее проявляется в качестве болевых ощущений. Однако, это можно исправить, если подкладывать под голову и ноги ортопедическую подушку. Кроме того, лежа на боку, человек сталкивается с изжогой и нарушением сердечного ритма. Так, человек может заработать аритмию и высокое давление. Из-за неправильного положения с утра человек чувствует боли и просыпается в разбитом состоянии.

На животе

Прежде всего на животе не рекомендуется спать женщинам, которые переживают за состояние кожи лица, шеи и декольте. Дело в том, что, лежа на животе, кожа травмируется, образуются заломы и появляется риск появление большого количества морщин.
Для остальных поза на животе чревата болевыми ощущениями в шее и головной болью. Дело в том, что в таком положении голова и шея смещаются, напрягаются мышцы. Кроме того, напрягается поясница, поэтому у любителей спать на животе чаще всего много проблем с осанкой.
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