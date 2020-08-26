Как избавиться от головной боли без таблеток 

Ролик рассказывает, как справиться с головной болью без таблеток. Каждый хотя бы раз сталкивался с головной болью и знает, насколько это неприятно. Зачастую головную боль вызывают тривиальные причины, например, усталость, обезвоживание организма, духота. Быстро снять боль помогают таблетки, но если вам не хочется использовать медикаменты, попробуйте обогатить рацион продуктами, снижающими вероятность возникновения головных болей.