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Как избавиться от головной боли без таблеток 

Елена Красовская 5 часов назад
Ролик рассказывает, как справиться с головной болью без таблеток. Каждый хотя бы раз сталкивался с головной болью и знает, насколько это неприятно. Зачастую головную боль вызывают тривиальные причины, например, усталость, обезвоживание организма, духота. Быстро снять боль помогают таблетки, но если вам не хочется использовать медикаменты, попробуйте обогатить рацион продуктами, снижающими вероятность возникновения головных болей.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как вылечить укус насекомого в домашних условиях.
Народная медицина , Видео , ЗОЖ
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