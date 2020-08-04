Стало известно, как избавиться от солнечных ожогов

Для заживления ожогов существуют специальные средства, но они не всегда могут оказаться под рукой в нужный момент. Но названы несколько способов, которые помогут минимизировать последствия ожогов с помощью подручных средств. Об этом сообщает издание Daily Star.

Чтобы помочь коже в заживлении, рекомендуется принять холодный душ. Он избавит от неприятных ощущений, а также поможет понизить температуру кожи. Для устранения боли можно принять обезболивающие средства.

Специалисты заявляют, что особенно важно в такие моменты следить за уровнем воды в организме. Необходимо пить много жидкости, чтобы исключить обезвоживание.

Чтобы процесс заживления шел быстрее, полезно будет использовать на кожу греческий йогурт или молоко, розовую воду и даже пену для бритья. Также помогут масла: алоэ вера, лавандовое и кокосовое.