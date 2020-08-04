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Стало известно, как избавиться от солнечных ожогов с помощью подручных средств 

Стелла Шмель 13 часов назад
Стало известно, как избавиться от солнечных ожогов
Фото: depositphotos.com
Для заживления ожогов существуют специальные средства, но они не всегда могут оказаться под рукой в нужный момент. Но названы несколько способов, которые помогут минимизировать последствия ожогов с помощью подручных средств. Об этом сообщает издание Daily Star.
Чтобы помочь коже в заживлении, рекомендуется принять холодный душ. Он избавит от неприятных ощущений, а также поможет понизить температуру кожи. Для устранения боли можно принять обезболивающие средства.
Специалисты заявляют, что особенно важно в такие моменты следить за уровнем воды в организме. Необходимо пить много жидкости, чтобы исключить обезвоживание.
Чтобы процесс заживления шел быстрее, полезно будет использовать на кожу греческий йогурт или молоко, розовую воду и даже пену для бритья. Также помогут масла: алоэ вера, лавандовое и кокосовое.
Ранее "Рамблер" писал, что российские курорты назвали причиной второй волны коронавируса.
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Народная медицина , Ожог
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