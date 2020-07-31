Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как победить частые запоры: народные методы 

Мира Маркина 31 июля 2020
Как победить частые запоры: народные методы
Фото: depositphotos.com
Запор — крайне неприятная проблема, которая может в одночасье разрушить все планы. Что уж говорить о ситуациях, когда запоры посещают регулярно. К каким народным средствам прибегать, если не хочется обращаться к медикаментам? Выяснял "Рамблер".
Большую помощь в борьбе с запором могут оказать различные настои со слабительным эффектом. Например, с семенами льна или укропа:
1) Залейте стаканом кипятка одну чайную ложку льняного семени. Поставьте полученный раствор на водяную баню на 45 минут, а затем дайте ему настояться в течение часа. Процедите настой в течение дня в три приема.
2) Залейте стаканом кипятка одну столовую ложку семян укропа и приготовьте настой таким же способом.
Слабительным эффектом также обладает свежий сок алоэ. Его рекомендуется принимать по одной чайной ложке три раза в день перед едой.
Если же народные методы избавления от запора не помогли, следует обратиться к специалисту для того, чтобы он назначил лечение.
В случае, если запор удалось побороть, необходимо помнить, что проблема может вернуться. Чтобы этого не произошло, пейте побольше жидкости, не пренебрегайте овощами и фруктами и введите в рацион отруби. Кроме того, не забывайте заниматься спортом: физические нагрузки улучшают перистальтику кишечника.
Видео дня. Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Комментарии
Народная медицина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что поможет вылечить хозяйственное мыло
Что поможет вылечить хозяйственное мыло
Как быстро избавиться от запора без лекарств
Как быстро избавиться от запора без лекарств
Почему от голода неприятно пахнет изо рта
Почему от голода неприятно пахнет изо рта
Как понять, что вам противопоказаны персики
Как понять, что вам противопоказаны персики
Видео
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
00:21
В мире выявлена вспышка нового агрессивного вируса
Коронавирус
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
13:05
Что будет с вакциной от COVID, если вирус мутирует
Коронавирус ЗОЖ
Какие прививки надо делать туристам
00:29
Какие прививки надо делать туристам
ЗОЖ
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
02:56
Как быстро справиться с зудом от укуса комара
Народная медицина
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
00:51
В ВОЗ рассказали о второй волне коронавируса
Коронавирус
Названа дата начала массовой вакцинации от COVID-19
00:18
Названа дата начала массовой вакцинации от COVID-19
Коронавирус
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
12:03
Онколог рассказал, как защититься от меланомы
ЗОЖ
В Китае снова разбушевался коронавирус
00:17
В Китае снова разбушевался коронавирус
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение