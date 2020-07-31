Как победить частые запоры: народные методы 

Запор — крайне неприятная проблема, которая может в одночасье разрушить все планы. Что уж говорить о ситуациях, когда запоры посещают регулярно. К каким народным средствам прибегать, если не хочется обращаться к медикаментам? Выяснял "Рамблер".

Большую помощь в борьбе с запором могут оказать различные настои со слабительным эффектом. Например, с семенами льна или укропа:

1) Залейте стаканом кипятка одну чайную ложку льняного семени. Поставьте полученный раствор на водяную баню на 45 минут, а затем дайте ему настояться в течение часа. Процедите настой в течение дня в три приема.

2) Залейте стаканом кипятка одну столовую ложку семян укропа и приготовьте настой таким же способом.

Слабительным эффектом также обладает свежий сок алоэ. Его рекомендуется принимать по одной чайной ложке три раза в день перед едой.

Если же народные методы избавления от запора не помогли, следует обратиться к специалисту для того, чтобы он назначил лечение.

В случае, если запор удалось побороть, необходимо помнить, что проблема может вернуться. Чтобы этого не произошло, пейте побольше жидкости, не пренебрегайте овощами и фруктами и введите в рацион отруби. Кроме того, не забывайте заниматься спортом: физические нагрузки улучшают перистальтику кишечника.