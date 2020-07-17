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Названы способы борьбы с сонливостью на работе 

Lenta.ru и ещё 9 4 часа назад
Названы способы борьбы с сонливостью на работе
Фото: Lenta.ru
Самым эффективным и безвредным способом побороть сонливость на работе является физическая активность, рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной Медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ Зухра Павлова в беседе с радио Sputnik.
По словам эксперта, благодаря физической активности человек может за короткий период времени простимулировать организм, повысить уровень кортизола, а также снизить уровень стресса.
Также Павлова отметила, что бороться с сонливостью на работе помогает чистая питьевая вода. «Если пить ее регулярно, она помогает не снижать уровень активности», — пояснила она.
При этом специалист посоветовала нормализовать режим сна, назвав это самым разумным способом.
Ранее сомнолог из австралийского города Сидней Оливия Ареццоло (Olivia Arezzolo) раскрыла опасные последствия недосыпа. По ее словам, первые признаки недостатка сна — синяки и мешки под глазами. Мешки под глазами возникают, когда пересушенная из-за недосыпа кожа задерживает воду, чтобы оставаться увлажненной. Также из-за недостатка сна кожа не вырабатывает достаточное количество коллагена, который предотвращает появление морщинок. Так, неполноценный сон приводит к преждевременному старению и ухудшению состояния кожи.
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Народная медицина , Новости , МГУ , ИА Sputnik
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