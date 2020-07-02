Названа польза крапивы 

Крапива может помочь справиться с депрессией, усталостью и пониженным иммунитетом, сообщил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в беседе с радио Sputnik.

По его словам, крапива содержит много биоактивных веществ, в том числе флавоноиды, витамины B9 и С. Эксперт отметил, что это растение полезно для обмена веществ.

«Крапива может быть фактором, стимулирующим иммунитет и регенерацию клеток»,

— добавил Гинзбург.

По словам специалиста, из-за дефицита витамина В9 человек может начать страдать от анемии, болезней сердца и депрессии.

Гинзбург подчеркнул, что употреблять крапиву в пищу могут практически все.

«Может быть, надо быть осторожнее при заболеваниях желудка, вроде гастрита или язвенной болезни»,

— добавил специалист.

В декабре 2019 года ученые Средиземноморского неврологического института в Италии назвали пользу частого употребления перца чили, который способствует продлению жизни и снижает общий риск преждевременной смерти на 23 процента. В исследовании приняли участие 22 811 человек, за состоянием здоровья которых исследователи следили в течение восьми лет. Специалисты отметили, что те, кто регулярно употреблял в пищу красный острый перец, на 40 процентов реже умирали от сердечного приступа.