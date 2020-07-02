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Названа польза крапивы 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Названа польза крапивы
Фото: Lenta.ru
Крапива может помочь справиться с депрессией, усталостью и пониженным иммунитетом, сообщил доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в беседе с радио Sputnik.
По его словам, крапива содержит много биоактивных веществ, в том числе флавоноиды, витамины B9 и С. Эксперт отметил, что это растение полезно для обмена веществ.
«Крапива может быть фактором, стимулирующим иммунитет и регенерацию клеток»,
— добавил Гинзбург.
По словам специалиста, из-за дефицита витамина В9 человек может начать страдать от анемии, болезней сердца и депрессии.
Гинзбург подчеркнул, что употреблять крапиву в пищу могут практически все.
«Может быть, надо быть осторожнее при заболеваниях желудка, вроде гастрита или язвенной болезни»,
— добавил специалист.
В декабре 2019 года ученые Средиземноморского неврологического института в Италии назвали пользу частого употребления перца чили, который способствует продлению жизни и снижает общий риск преждевременной смерти на 23 процента. В исследовании приняли участие 22 811 человек, за состоянием здоровья которых исследователи следили в течение восьми лет. Специалисты отметили, что те, кто регулярно употреблял в пищу красный острый перец, на 40 процентов реже умирали от сердечного приступа.
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Народная медицина , Новости , Михаил Гинзбург , ИА Sputnik
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