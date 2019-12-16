Почему я не выбрасываю скорлупу грецких орехов

Почему я никогда не выбрасываю скорлупу грецких орехов

Нам всем хорошо известны полезные свойства разных продуктов. Но мы чаще всего даже не задумываемся о том, что могли бы получать гораздо больше, используя некоторые фрукты, овощи и другие продукты, что называется, целиком (с кожурой, ботвой и т.п.). Не исключение и орехи. О том, почему не стоит сразу выбрасывать скорлупу грецких орехов, вынув ядра, расскажу читателям «Рамблера».

Несколько месяцев назад меня начала мучить бессонница. Уснуть не могла совершенно, полтора-два часа отдыха за ночь, конечно, сказывались на качестве дневной жизни. Сонливость, плохое настроение, головные боли — приятного мало. Когда я уже всерьез задумалась о приеме лекарственных препаратов, подруга посоветовала мне народное средство, отметив, что ей оно очень помогло. Она посоветовала купить грецких орехов и использовать их скорлупу.

Все оказалось довольно просто: хорошенько вымытую скорлупу грецких орехов всего навсего нужно было залить молоком и проварить на медленном огне в течение 20-25 минут. Напиток процедить и пить перед сном.

Честно говоря, я не слишком верила в силу этого «целебного снадобья», но решила попробовать. К моему удивлению, средство действительно помогло! В этот вечер я уснула без всяких проблем. А примерно через месяц ежевечернего употребления напитка я распрощалась с бессонницей.

Кроме того, в скорлупе грецких орехов содержатся вещества, которые помогают очистить кровеносные сосуды и предупредить образование тромбов. Грызть скорлупу вам, разумеется, никто не предлагает, а вот приготовить еще один полезный напиток вы вполне можете.

Скорлупу 15-20 грецких орехов надо тщательно вымыть, высушить, сложить в стеклянную емкость и залить 0,75 л водки. Прикрыть крышкой и убрать в сухое и темное место. Настаивать напиток две недели. После этого принимать в качестве профилактики образования тромбов и для нормализации давления (для гипертоников) по 1 столовой ложке вечером перед сном.