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Чем промывание носа может быть вредно для здоровья 

Умная 3 декабря 2019
Чем промывание носа может быть вредно для здоровья
Фото: Умная
Первые упоминания о процедуре промывания носа — джала-нети — встречаются еще в Аюрведе. Для ее последователей эта процедура была ежедневной, как чистка зубов для современного человека. Мода на восточную и нетрадиционную медицину привела к тому, что промывание носа сегодня объявлено буквально панацеей от всех ринозаболеваний. Не последнюю роль в этом, как обычно, играют и производители специальных средств для промывания.
Считается, что после промывания снижается отечность слизистой, нормализуется работа самого носа и капилляров, ускоряется движение слизи, благодаря чему организм вновь обретает способность бороться с инфекцией. Результативность процедуры усиливают вспомогательные растворы, например, на основе морской соли.
Но на сегодняшний день мнения специалистов по этому поводу разделились, и среди врачей можно найти как убежденных сторонников, так и непримиримых противников процедуры. Сложность еще и в том, что ученые до сих пор не могут однозначно, с фактами в руках, доказать правильность той или иной точки зрения.

Аргументы «за»

При промывании носа происходит увлажнение слизистой. Это особенно актуально в отопительный сезон, когда воздух и на улице, и в большинстве помещений становится сухим. Увлажненная слизистая способна лучше противостоять вторжениям болезнетворных микробов.
Кроме этого, действительно, при промывании происходит механическая очистка носовой полости от частиц пыли, патогенных микроорганизмов и слизи. И вот здесь-то кроется главная сложность.

Аргументы «против»

Слизь, образующаяся в носу и вызывающая насморк — это не просто зловредные и неприятные сопли, борьбу с которыми нужно как начинать как можно скорее и любыми способами. Это еще и уникальная защитная среда, состоящая из сложных белков, неспецифических факторов защиты с бактерицидными свойствами и живых и погибших лейкоцитов и лимфоцитов, которые защищают нашу носоглотку от инфекции, и т.д. Лишая нос этой защиты, мы подвергаем организм риску возникновения воспаления околоносовых пазух — синуситу. По данным исследований, люди, которые регулярно делали промывание, заболевали синуситом в среднем до 8 раз в год! После прекращения промываний этот показатель снизился почти в два раза.
Кроме того, слишком частое промывание носа соленой водой может спровоцировать нарушение работы ресничек эпителия, которые также выполняют защитную функцию.
Еще один опасный момент — при неправильном проведении процедуры, что не редкость в домашних условиях, вода под давлением может попасть в носоглотку, а оттуда — в среднее ухо, принося с собой всю вредную микрофлору. Поскольку среда здесь относительно стерильная, букет микробов и бактерий очень быстро вызывает воспаление среднего уха — отит.
Особенно актуальна эта проблема в детском возрасте, поскольку у детей короткие и широкие слуховые трубы, иногда еще и наклоненные именно в сторону среднего уха. В результате лечение одной болезни провоцирует начало другой, еще более серьезной.

«Мыть или не мыть?» — вот в чем вопрос…

Даже если вы сторонник промывания, все же откажитесь от длительных и регулярных процедур, особенно с целью профилактики. Делайте это только тогда, когда в организме уже имеется инфекция. Не промывайте нос непосредственно перед выходом на улицу, попавшая в носовые пазухи вода может взывать локальное переохлаждение. Даже йоги в теплой Индии обязательно просушивали нос в течение 40–60 минут.
Ни в коем случае не слушайте «добрые» советы по поводу промывания мылом, соком свеклы, огурцов или алоэ. Слизистая носа чрезвычайно нежна и любое неправильное вмешательство может легко ее повредить. И, пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Все процедуры и растворы для промывания должны быть назначены врачом, а методика проведения отработана до мелочей. Особенно если речь идет о промывании носа у ребенка.
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