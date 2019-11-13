Как быстро справиться с приступом тошноты

Иногда наш организм ведет себя непредсказуемо, и нейтрализовать неприятные ощущения нужно быстро, особенно если вы не хотите привлекать к себе внимание. Что делать при внезапном рвотном спазме — в материале «Рамблера».

Во-первых, поможет глубокое равномерное дыхание. Откройте окно, если не хватает свежего воздуха, включите вентилятор, или выйдите на улицу. Дышать нужно через нос, иногда делая крошечные паузы.

Во-вторых, можно пососать небольшой ломтик лимона или выпить немного воды с лимоном. Даже запах лимона поможет унять тошноту. Но пить слишком много лимонной воды нельзя, это только усилит тошноту. Похожим эффектом обладают леденцы.

В-третьих, тошноту можно облегчить мятным чаем, особенно прохладным. Также поможет и имбирный корень, и свежий, и с сахаром. Его можно съесть отдельно, а можно и заварить с ним чай.

В-четвертых, постарайтесь расслабить мышцы живота. Движения ладоней должны быть плавными, без нажима. Особое внимание — центральной области над пупком.