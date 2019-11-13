Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Врачи рассказали об эффективности прививок от гриппа
Врачи рассказали об эффективности прививок от гриппа
ЗОЖ
Ученые рассказали, как спастись от деменции
Ученые рассказали, как спастись от деменции
Болезни и лекарства
В людях нашли новый неизвестный вирус
В людях нашли новый неизвестный вирус
Наука
Современные лекарства против рака стали доступнее
Современные лекарства против рака стали доступнее
Болезни и лекарства

Как быстро справиться с приступом тошноты 

Рамблер 6 часов назад
Как быстро справиться с приступом тошноты
Фото: Pixabay
Иногда наш организм ведет себя непредсказуемо, и нейтрализовать неприятные ощущения нужно быстро, особенно если вы не хотите привлекать к себе внимание. Что делать при внезапном рвотном спазме — в материале «Рамблера».
Во-первых, поможет глубокое равномерное дыхание. Откройте окно, если не хватает свежего воздуха, включите вентилятор, или выйдите на улицу. Дышать нужно через нос, иногда делая крошечные паузы.
Во-вторых, можно пососать небольшой ломтик лимона или выпить немного воды с лимоном. Даже запах лимона поможет унять тошноту. Но пить слишком много лимонной воды нельзя, это только усилит тошноту. Похожим эффектом обладают леденцы.
В-третьих, тошноту можно облегчить мятным чаем, особенно прохладным. Также поможет и имбирный корень, и свежий, и с сахаром. Его можно съесть отдельно, а можно и заварить с ним чай.
В-четвертых, постарайтесь расслабить мышцы живота. Движения ладоней должны быть плавными, без нажима. Особое внимание — центральной области над пупком.
Видео дня. Почему появляются папилломы и опасны ли они
Комментарии 
Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Народная медицина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи рассказали об эффективности прививок от гриппа
Врачи рассказали об эффективности прививок от гриппа
Ученые рассказали, как спастись от деменции
Ученые рассказали, как спастись от деменции
В людях нашли новый неизвестный вирус
В людях нашли новый неизвестный вирус 2
Современные лекарства против рака стали доступнее
Современные лекарства против рака стали доступнее
10 невероятных фактов об эффекте плацебо
10 невероятных фактов об эффекте плацебо
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
00:57
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Почему на пальцах вырастают шишки
02:21
Почему на пальцах вырастают шишки
Наука Болезни и лекарства
Как справиться с головокружением при беге
01:32
Как справиться с головокружением при беге
Наука ЗОЖ
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
00:58
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
Новости
Как снизить давление без таблеток
02:40
Как снизить давление без таблеток
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему появляются папилломы
01:26
Почему появляются папилломы
Болезни и лекарства Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение