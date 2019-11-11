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Как нормализовать давление народными способами 

SM News 1 час назад
Огромное количество людей по всему миру страдают от гипертонии и гипотонии — повышенного и пониженного давления. Существует множество народных методов решения этой проблемы. Мы подобрали для вас несколько эффективных и проверенных способов.

Зверобой при гипотонии

Людям, страдающим от пониженного давления, народная медицина рекомендует употреблять настойку зверобоя. Приготовить данный напиток очень просто.
Необходимо взять 4 ст. л. измельченного зверобоя, залить их 500 граммами водки, после чего дать напитку настояться в течение трех недель в темном месте при комнатной температуре. После этого нужно процедить настойку. Далее принимать по схеме: 1 ст. л. трижды в день за 20 минут до приема пищи.
Важно не забывать проверять давление на постоянной основе. Как только оно нормализуется, прием настойки следует отменить.

Травяной сбор при гипертонии

Наверняка, многие люди, страдающие от повышенного давления, знают некоторые народные рецепты, помогающие им с этой проблемой. Предлагаем вашему вниманию очередной сбор из трав, который действительно эффективно борется с гипертонией.
Итак, для начала необходимо взять следующие растения (в высушенном виде): корни цикория, траву сушеницы, листья кипрея, пустырник и лапчатку гусиную. Далее их следует тщательно измельчить и смешать (поровну по объему). Потом берем 8 ст. л. полученной смеси, кладем в эмалированную посуду, и заливаем 3 л кипятка. Варим в течение 3 минут на малом огне, после чего даем напитку настояться в течение 10 часов. Завершающий этап — процедить отвар. Принимать по 2 ст. л. трижды в день. Первый прием — утром, за 30 минут до завтрака. Второй и третий — днем и вечером соответственно, через 2 часа после обеда и ужина.
Важно знать, что употреблять данный отвар необходимо в теплом виде (подогрев осуществляется на водяной бане).
Теперь озвучим еще несколько важных моментов. Хранить этот отвар предпочтительнее плотно закрытой стеклянной посуде в холодильнике.
Также нужно знать, что сушеница и пустырник противопоказаны беременным женщинам и кормящим мамам. Поэтому их необходимо заменить цветками боярышника. В остальном отвар изготавливается таким же способом. Утренний прием травяного сбора натощак можно убрать. Употребляем отвар по 2 ст.л. днем и вечером, за 30 минут до еды, или через 2 часа после приема пищи.
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Теги:
Народная медицина , Видео
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