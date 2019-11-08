Почему нельзя греть нос горячим яйцом

Не все народные средства хороши, а некоторые и вовсе опасны, как, например, прогревание носа при насморке горячим яйцом, мешочками с солью или песком, а также другими подручными средствами. "Рамблер" разобрался, почему нельзя греть нос и чем это грозит.

Насморк — один из первых симптомов простуды или ОРВИ. Врачи предупреждают, что на начальных стадиях заболевания достаточно использовать средства для промывания носа и сосудосуживающие капли, если без них никак не обойтись. При воспалении в гайморовых пазухах скапливается слизь, это естественная реакция на воспалительный процесс, и лучшее, что может сделать человек, для облегчения своего состояния, — это вовремя ее удалять, то есть промывать нос и сморкаться.

Кто хорошо учился в школе, помнит, что при нагревании тела расширяются. То же происходит и со слизью, скапливающейся в носовых пазухах. Любой нагрев вызывает усиление воспаления, которое может привести менингиту и менингоэнцефалиту. Кстати, врачи говорят, что примерно половина людей, поступивших в стационар с такими заболеваниями, признавались, что грели нос при насморке.