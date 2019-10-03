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Ученые доказали эффективность траволечения 

Рамблер 1 час назад
Калифорнийские ученые применили научные методы, чтобы доказать эффективность лечения травами.
Поначалу специалисты относились скептически к такому методу, но, как показали последние научные эксперименты, травы действительно обладают оздоровительным эффектом.
Эксперты выбрали несколько растений, в числе которых лаванда, ромашка и фенхель, — им приписывают гипотензивный эффект (способность снижать артериальное давление). Выяснилось, что растения активизируют определенный калиевый канал KCNQ5 в кровеносных сосудах. За счет этого сосуды расслабляются, и давление нормализуется.
Ученые подчеркнули, что фармацевтические препараты не могут активировать калиевые каналы, поскольку работают другим способом. Очевидно, разработка новых лекарств, нацеленных на KCNQ5, поможет не только пациентам, страдающим от гипертонии, но и тем, кого поразила энцефалопатия.
Народная медицина , Видео
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