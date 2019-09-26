Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найдены настойки, избавляющие от гипертонии 

Стерлеград 14 часов назад
Найдены настойки, избавляющие от гипертонии
Фото: Стерлеград
Побороть высокое давление можно посредством народной медицины, Для этого разработаны три настойки, которые могут быстро помочь страдающим гипертонией.
Первая настойка делается на основе подорожника. Не зря его издавна прикладывают к человеческим ранам. Как выяснилось, подорожник отлично нейтрализует скачки артериального давления.
В этом случае листья нужно промыть и разрезать на мелкие кусочки. Затем опустить 4 столовые ложки сырья в 500 грамм воды и настаивать в течение двух недель. После процедить с помощью марли и по 30 капель, заранее разведя их в воде, пить три раза в день до еды.
Другая полезная трава — клевер. Настойка из его цветков — входит в число наиболее полезных. Их необходимо залить водой из расчета: 0,2 кг сырья на литр жидкости и 10 минут поварить.
Наконец последняя настойка — медово-овсяная с добавлением девясила. Овес кипятим, затем настаиваем несколько часов, после чего добавляем туда 4 столовые ложки девясила, затем снова кипятим и настаиваем.
Через два часа добавляем в полученную жидкость 30 граммов меда — и настойка готова. Для полного излечения трети стакана по два раза в день будет в самый раз. Принимать 2-3 недели.
Как прожить на несколько десятилетий дольше
Стерлеград: последние новости
Ученые нашли фрукт, замедляющий старение человека Ученые нашли фрукт, замедляющий старение человека Вред алкоголя для головного мозга обнаружили ученые Вред алкоголя для головного мозга обнаружили ученые Названа группа крови, обладатели которой добиваются успеха Названа группа крови, обладатели которой добиваются успеха
Комментарии
Народная медицина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что нельзя делать в дни магнитных бурь
Что нельзя делать в дни магнитных бурь
Врач рассказал о пользе лимонада
Врач рассказал о пользе лимонада
Как капуста влияет на мужское здоровье
Как капуста влияет на мужское здоровье3
Врачи рассказали, как избежать рака груди
Врачи рассказали, как избежать рака груди
Как стать донором крови
Как стать донором крови
Видео
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
На каком боку лучше всего спать
01:39
На каком боку лучше всего спать
Наука
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Как прожить на несколько десятилетий дольше
06:09
Как прожить на несколько десятилетий дольше
ЗОЖ
«Девочка-Бэтмен» едет в Россию
03:27
«Девочка-Бэтмен» едет в Россию
Новости Болезни и лекарства
Чем обернется экономия на лекарствах
10:00
Чем обернется экономия на лекарствах
ЗОЖ
Прояснены причины гиперсексуальности
02:30
Прояснены причины гиперсексуальности
Новости
Что будет с онкологической помощью в России
00:50
Что будет с онкологической помощью в России
Новости
Россияне стали жить дольше на 8 лет
00:59
Россияне стали жить дольше на 8 лет
Новости
Курение вейпа может привести к летальному исходу
00:55
Курение вейпа может привести к летальному исходу
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение