Найдены настойки, избавляющие от гипертонии

Побороть высокое давление можно посредством народной медицины, Для этого разработаны три настойки, которые могут быстро помочь страдающим гипертонией.

Первая настойка делается на основе подорожника. Не зря его издавна прикладывают к человеческим ранам. Как выяснилось, подорожник отлично нейтрализует скачки артериального давления.

В этом случае листья нужно промыть и разрезать на мелкие кусочки. Затем опустить 4 столовые ложки сырья в 500 грамм воды и настаивать в течение двух недель. После процедить с помощью марли и по 30 капель, заранее разведя их в воде, пить три раза в день до еды.

Другая полезная трава — клевер. Настойка из его цветков — входит в число наиболее полезных. Их необходимо залить водой из расчета: 0,2 кг сырья на литр жидкости и 10 минут поварить.

Наконец последняя настойка — медово-овсяная с добавлением девясила. Овес кипятим, затем настаиваем несколько часов, после чего добавляем туда 4 столовые ложки девясила, затем снова кипятим и настаиваем.

Через два часа добавляем в полученную жидкость 30 граммов меда — и настойка готова. Для полного излечения трети стакана по два раза в день будет в самый раз. Принимать 2-3 недели.