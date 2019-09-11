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Что съесть, чтобы облегчить работу печени 

Рамблер 13 часов назад
Что съесть, чтобы порадовать печень
Фото: depositphotos.com
Главный фильтр нашего организма — печень. Она отвечает за обезвреживание ненужных веществ, очистку крови, синтез холестерина, желчных кислот, гормонов и многие другие важные процессы в организме. Очевидно, что за состоянием печени надо тщательно следить, тем более если вы знаете, что итак нагружаете этот орган алкоголем и ведете не самый правильный образ жизни.
При этом есть несколько продуктов, которые пойдут на пользу вашей печени и облегчат ее работу.
Так, этот орган будет особенно рад свекле. Печень «любит» свеклу за ее мощные очистительные функции. Одним из самых полезных компонентов свекольного сока считается бетаин. Это особенное органическая кислота, которая защищает печень от токсинов, которые приходят в организм с пищей, и этилового спирта.
Поэтому свекольный сок и сам корнеплод рекомендую употреблять при многих заболеваниях этого органа, от цирроза до гепатитов.
Еще один мощный помощник печени — зелень. Она в большом количестве содержит ценный хлорофилл, который нейтрализует тяжелые металлы и очищает от токсинов. Хлорофиллы иногда называют «зеленой кровью», потому как они помогают расщеплять вредные вещества и снимают нагрузку с печени.
В борьбе за здоровье печени эффективны томаты. Свежие помидоры обладают желчегонным эффектом, выводят холестерин и содержат одновременно ликопин и серотонин. Помидоры хорошо употреблять до обеда, чтобы они вывели фосфатные микролиты из печеночных протоков.
Печень также порадуют и другие овощи, такие как цветная капуста, брокколи, кабачки, морковь. Они повысят выработку натуральных ферментов, которые помогут печени выводить канцерогены.
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