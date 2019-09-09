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Иглотерапевт случайно проткнула легкие пациентке 

Lenta.ru 2 часа назад
Иглотерапевт случайно проткнула легкие пациентке
Фото: Lenta.ru
Специалистка по акупунктуре из Гамильтона в Новой Зеландии воткнула иглы слишком глубоко и проткнула легкие пациентке, которой она лечила травму руки и запястья. Об этом сообщило издание New Zealand Herald.
Иглотерапевт работала с точками цзянь-цзин (jian jing) на плечах пациентки и воткнула иглы слишком глубоко. В результате женщина испытала сильную боль в груди и проблемы с дыханием.
Врач извлекла иглы и продолжила процедуру до тех пор, пока пациентке не стало лучше. После этого она отправила женщину домой отдыхать. Но когда пациентка добралась до дома, ей резко стало плохо: она пожаловалась на боль в грудной клетке, а ее правая грудь онемела.
Вечером муж отвез женщину в клинику, откуда ее экстренно госпитализировали. В больнице у женщины диагностировали двусторонний верхушечный пневмоторакс, вызванный акупунктурой.
По мнению уполномоченного по вопросам здоровья и инвалидности Энтони Хилла (Anthony Hill), иглотерапевт нарушила кодекс прав потребителей, не предупредив пациентку о риске пневмоторакса или коллапса легкого и не получив от нее письменного согласия на процедуру. Также специалистка не предоставила пациентке должного ухода и повела себя непрофессионально, когда отправила женщину домой со столь тяжелой травмой.
Иглотерапевту рекомендовано пройти дополнительное обучение по технике акупунктуры, подтвердить свою квалификацию и впредь перепроверять, получили ли клиенты информационную брошюру и подписали ли письменное согласие на процедуры.
Ранее сообщалось, что врачи в Англии поставили трехлетней девочке неверный диагноз и погубили ее. Девочка жаловалась на боли в области живота. Доктора утверждали, что у ребенка обычный запор, но потом обнаружили у пациентки редкую герминогенную опухоль. Однако было слишком поздно. Девочка скончалась в больнице на руках у матери.
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Народная медицина , Новости
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