Иглотерапевт случайно проткнула легкие пациентке

Специалистка по акупунктуре из Гамильтона в Новой Зеландии воткнула иглы слишком глубоко и проткнула легкие пациентке, которой она лечила травму руки и запястья. Об этом сообщило издание New Zealand Herald.

Иглотерапевт работала с точками цзянь-цзин (jian jing) на плечах пациентки и воткнула иглы слишком глубоко. В результате женщина испытала сильную боль в груди и проблемы с дыханием.

Врач извлекла иглы и продолжила процедуру до тех пор, пока пациентке не стало лучше. После этого она отправила женщину домой отдыхать. Но когда пациентка добралась до дома, ей резко стало плохо: она пожаловалась на боль в грудной клетке, а ее правая грудь онемела.

Вечером муж отвез женщину в клинику, откуда ее экстренно госпитализировали. В больнице у женщины диагностировали двусторонний верхушечный пневмоторакс, вызванный акупунктурой.

По мнению уполномоченного по вопросам здоровья и инвалидности Энтони Хилла (Anthony Hill), иглотерапевт нарушила кодекс прав потребителей, не предупредив пациентку о риске пневмоторакса или коллапса легкого и не получив от нее письменного согласия на процедуру. Также специалистка не предоставила пациентке должного ухода и повела себя непрофессионально, когда отправила женщину домой со столь тяжелой травмой.

Иглотерапевту рекомендовано пройти дополнительное обучение по технике акупунктуры, подтвердить свою квалификацию и впредь перепроверять, получили ли клиенты информационную брошюру и подписали ли письменное согласие на процедуры.

Ранее сообщалось, что врачи в Англии поставили трехлетней девочке неверный диагноз и погубили ее. Девочка жаловалась на боли в области живота. Доктора утверждали, что у ребенка обычный запор, но потом обнаружили у пациентки редкую герминогенную опухоль. Однако было слишком поздно. Девочка скончалась в больнице на руках у матери.