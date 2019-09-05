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6 способов применения масла чайного дерева 

Yellmed 15 часов назад
6 способов применения масла чайного дерева
Фото: Yellmed
Не обязательно сразу покупать целую коробку эфирных масел на все случаи жизни. Начните, к примеру, с масла чайного дерева. Эффективное средство от множества проблем пригодится в каждом доме.
Масло чайного дерева имеет резковатый аромат, зато обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Кстати, в отличие от антибиотиков из аптеки, это средство не вызывает привыкания у зловредных микроорганизмов, атакующих иммунитет.
Для осветления эмали зубов несколько капель масла чайного дерева наносят на щетку и чистят зубы в обычном режиме. Эффект заметен сразу, а бонусом идут свежее дыхание и здоровые десны.
Если болит горло или зуб, а под рукой нет лекарств, полощите полость рта водой с добавлением нескольких капелек масла чайного дерева.
При воспалениях на лице, укусах комаров, царапинах или герпесе масло чайного дерева можно нанести в чистом виде на пораженный участок кожи.
Грибковые поражения ногтей и кожи хорошо смазывать маслом чайного дерева до полного выздоровления.
При простудах, гриппе, в сезон ОРВИ используйте масло чайного дерева для профилактики и защиты иммунитета. Ингаляции и ванны с добавлением масла облегчат течение болезни, помогут расслабиться и снять стресс. Детям пару капель масла можно добавить в аромакулон или на лацкан курточки.
Масло чайного дерева идеально подходит для лечения перхоти и выпадения волос. Масляные компрессы из базового масла с добавлением нескольких капель масла чайного дерева пробуждают спящие фолликулы и уменьшают выработку кожного сала у обладателей жирной кожи головы.
Не используйте эфирные масла при наличии аллергии, с осторожностью применяйте их при беременности, лактации и для лечения маленьких детей.
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